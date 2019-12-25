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Доставку продуктов в Петербурге пытаются сделать безопасной
Сегодня, 16:47
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Arinablinova

Доставку продуктов в Петербурге пытаются сделать безопасной

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Сейчас решается вопрос о выделении курьерам права ездить по выделенным полосам.

В воскресенье, 22 марта,  вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что доставка продуктов, которая стала востребованна из-за многочисленных самоизоляций, должна стать безопасной. 

Евгений Елин отметил, что сейчас, говоря о доставках, стоит предполагать целые отрасли бизнеса с новым оборудованием, информационными системами и другой логистикой. Сейчас решается вопрос о выделении курьерам права ездить по выделенным полосам и передачи им "общественных помещений в домах".

Ранее мы писали, что "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.

Фото: pixabay

 

Теги: доставка, еда, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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