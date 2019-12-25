Дошкольники Ленобласти получат сухие пайки за первый месяц лета

Их передадут тем, кто не посещает дежурные группы.

Воспитанники детских садов в Ленинградской области, которые не посещают дежурные группы, получат продуктовые наборы за июнь. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

Согласно документу, с 1 по 15 июня семьям ребят, оказавшимся в трудном положении и льготникам будут вручены сухие пайки или перечислена финансовая помощь.

Средства на дополнительные продукты питания выделены из областного бюджета.

Ранее мы рассказали о том, что почти все предприятия малого и среднего бизнеса в Ленобласти снова открылись.

Фото: Piter.TV