Дошкольники Ленобласти получат сухие пайки за первый месяц лета

Воспитанники детских садов в Ленинградской области, которые не посещают дежурные группы, получат продуктовые наборы за июнь. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.
Согласно документу, с 1 по 15 июня семьям ребят, оказавшимся в трудном положении и льготникам будут вручены сухие пайки или перечислена финансовая помощь.
Средства на дополнительные продукты питания выделены из областного бюджета.
Ранее мы рассказали о том, что почти все предприятия малого и среднего бизнеса в Ленобласти снова открылись.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все