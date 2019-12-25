Дорожную ситуацию в Петербурге утром в среду оценили в 3 балла

Утром в среду в Петербурге почти нет пробок. На момент публикации статьи сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию в три балла. Чуть позже, в 11 утра, она изменится до 4 баллов.
Большая часть горожан потеряет какое-то время в пробке на Невском проспекте, набережной Кутузова, Сампсониевском мосту, Свердловской набережной, улице Коммуны, на Московском шоссе и Советском проспекте.
Напомним, что со вторника в Петербурге начали действовать новые ограничения движения.
Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"
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