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Дорожную ситуацию в Петербурге утром в среду оценили в 3 балла
Сегодня, 9:52
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Дорожную ситуацию в Петербурге утром в среду оценили в 3 балла

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В скором времени ситуация затруднится до 4 баллов.

Утром в среду в Петербурге почти нет пробок. На момент публикации статьи сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию в три балла. Чуть позже, в 11 утра, она изменится до 4 баллов. 

Большая часть горожан потеряет какое-то время в пробке на Невском проспекте, набережной Кутузова, Сампсониевском мосту, Свердловской набережной, улице Коммуны, на Московском шоссе и Советском проспекте. 

Напомним, что со вторника в Петербурге начали действовать новые ограничения движения.

Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Теги: дорожная ситуация спб, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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