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Дорожную компанию Петербурга оштрафовали на 500 тысяч за подкуп полицейского
Сегодня, 15:25
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smirenny

Дорожную компанию Петербурга оштрафовали на 500 тысяч за подкуп полицейского

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Компания работала с нарушениями.

В среду, 30 сентября, стало известно, что петербургский суд оштрафовал дорожную компанию, подкупившую полицейского. 

Известно, что взятку передал инженер. В пресс-службе городской прокуратуры отметили, что компания заплатит полмиллиона рублей. Сумма взятки составила 25 тысяч рублей. Администрация компании ООО "ВИК" планировала "замять" ситуацию с нарушениями при производстве работ без разрешения и соответствующих дорожных знаков по промывке сетей канализационной системы на проезжей части улицы Восстановления в Красном Селе.

Ранее мы писали, что в Петербурге врача оштрафовали на 25 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию кабинета.

Фото: pixabay

Теги: штраф
Категории: Лента новостей,

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