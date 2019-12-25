Дорожную компанию Петербурга оштрафовали на 500 тысяч за подкуп полицейского

Компания работала с нарушениями.

В среду, 30 сентября, стало известно, что петербургский суд оштрафовал дорожную компанию, подкупившую полицейского.

Известно, что взятку передал инженер. В пресс-службе городской прокуратуры отметили, что компания заплатит полмиллиона рублей. Сумма взятки составила 25 тысяч рублей. Администрация компании ООО "ВИК" планировала "замять" ситуацию с нарушениями при производстве работ без разрешения и соответствующих дорожных знаков по промывке сетей канализационной системы на проезжей части улицы Восстановления в Красном Селе.

Ранее мы писали, что в Петербурге врача оштрафовали на 25 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию кабинета.

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