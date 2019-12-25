В Петербурге врача оштрафовали на 25 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию кабинета

Инцидент произошел в поликлинике №48.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел дело врача-инфекциониста СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48" и ему выписал штраф. Медик несвоевременно и с нарушениями проводила дезинфекцию кабинетов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Во время проверки выяснилось, что врач позднее чем через 12 часов с момента установления диагноза у сотрудника об инфекционном заболевании провела дезинфекцию в кабинетах. При этом уборку она проводила своими силами, а не обратилась за специализированной помощью. Также в поликлинике не проводилась дезинфекция после заболевания каждого сотрудника.

Медик должна выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV