Сергей Цивилев рассказал о развитии российского региона.

Дорожную карту реализации стратегии развития Сибири представят в апреле 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Красноярского экономического форума сделал председатель Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Чиновник отметил, что регионы уже высказали первые инициативы по развитию макрорегиона, именно на их основании и подготавливается документ. А итоговый результат работы власти смогут представить в течение полугода.

Сама стратегия без дорожной карты ничего не стоит, это просто груда бумаги. Поэтому мы создали рабочую группу, куда входят представители всех наших субъектов. Сегодня на заседании МАСС мы рассматривали первые подходы. Сергей Цивилев, глава Кемеровской области

Напомним, что к 2030 году с учетом реализации инвестиционных проектов в Сибири будет сформировано более 500 тысяч новых рабочих мест с учетом смежных отраслей. Для реализации этих целей от государства будет привлечено более 16 трлн рублей в качестве инвестиций.

Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою.

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ-2023