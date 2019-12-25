Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою

Глава Кемеровской области рассказал о необходимости внести изменения в Транспортную стратегию России.

Губернатор Кемеровской области и руководитель рабочей группы Государственного совета по "Энергетике" Сергей Цивилев предложил передать строительство Транссиба и БАМа специалистам министерства по строительству. Соответствующее предложение от чиновника поступило в ходе сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?", проводимой в ходе Восточного экономического форума. Эксперт полагает, что это нужно сделать ради того, чтобы программа модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба) была реализована в срок. Таким образом у РЖД останется только функция эксплуатации и капитального ремонта объектов.

Мы выступили с инициативой, что пора разработать программу третьей очереди развития Восточного полигона. Причем третий этап должен быть разбит по срокам на две пятилетки - к 2030 году и к 2035 году. Сергей Цивилев, глава Кузбасса

Чиновник заметил, что в 2022 году из-за инфраструктурных ограничений железных дорог ожидается снижение отгрузки полезного ископаемого по восточному направлению. Цивилев уточнил, что должно было быть 58 миллионов тонн, но будет существенно меньше, так как с 10 августа вводится эмбарго на поставки угля на Запада. По мнению эксперта, следует пересмотреть Транспортную стратегию страны. В документ говорится о том, что пропускная способность железных дорог составит к 2035 году около 305 миллионов тонн грузов ежегодно. На Кузбассе предлагают обеспечить соответствующие объемы перевозки на пять лет раньше - до 2030 года, а также дополнительно заняться реализацией третьего этапа обновления БАМа и Транссиба.

Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля.

Фото и видео: Восточный экономический форум