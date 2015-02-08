Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля

Сергей Цивилев отметил возможности региона в АТР.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о переориентации экспорта угля из стран Евросоюза в Азиатско-Тихоокеанский регион. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью, которое он дал журналистам "РИА Новостей". Специалист пояснил, что ЕС ввел с 10 августа текущего года эмбарго на импорта данного ресурса из РФ. Также отказались продлевать контракты на поставку Южная Корея и Япония.

Наши угольные компании полетели создавать по всему миру новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта… Есть возможность хорошо работать нашим компаниям на АТР. Мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу. Сергей Цивилев, глава Кузбасса

Эксперт полагает, что в текущих условиям российским угольщикам не хватает логистических возможностей, которые связаны с пропускной способностью Восточного полигона. Цивилев рассчитывает, что в РЖд знают о данной проблеме и о последствиях из-за того, что компания с задержкой строит Восточный полигон.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости