По его словам, нынешняя зима для Украины будет самой сложной "за все годы независимости".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке экспорта газа. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам украинского лидера, нынешняя зима будет самой сложной "за все годы независимости". Он отметил, что сейчас страна не будет продавать свой газ и уголь за границу.

Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на Россию.

Видео: YouTube / Зе!Президент