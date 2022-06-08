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Зеленский объявил о приостановке экспорта газа

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По его словам, нынешняя зима для Украины будет самой сложной "за все годы независимости".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке экспорта газа. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам украинского лидера, нынешняя зима будет самой сложной "за все годы независимости". Он отметил, что сейчас страна не будет продавать свой газ и уголь за границу.

Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на Россию.

Видео: YouTube / Зе!Президент 

Теги: владимир зеленский, газ, президент украины, приостановка, экспорт
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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