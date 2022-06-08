Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке экспорта газа. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.
По словам украинского лидера, нынешняя зима будет самой сложной "за все годы независимости". Он отметил, что сейчас страна не будет продавать свой газ и уголь за границу.
Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на Россию.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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