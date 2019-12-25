Дорожное ведомство сообщило об ограничении движения на трассах Ленобласти

Ремонтные работы станут причиной для ограничения движения на семи автотрассах Ленобласти 19 июля.

ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" опубликовало оперативную информацию об ограничениях движения на семи федеральных трассах Ленинградской области, где 19 июля будут вестись дорожные работы. Дорожное ведомство призывает водителей быть внимательнее и строить маршруты с учетом объявленных ограничений.

Накануне дорожные работы спровоцировали крупный затор на Мурманском шоссе в Кировском районе. Пробка возле Синявино растянулась на 16 километров. Согласно данным Яндекс Карт, трудности с движением в левом ряду наблюдаются на этом участке и сегодня.



Ранее стало известно, что ремонт Гостилицкого шоссе завершится к 1 сентября.

Фото: Piter.TV