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Дорожное ведомство сообщило об ограничении движения на трассах Ленобласти
Сегодня, 12:45
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Дорожное ведомство сообщило об ограничении движения на трассах Ленобласти

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Ремонтные работы станут причиной для ограничения движения на семи автотрассах Ленобласти 19 июля.

ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" опубликовало оперативную информацию об ограничениях движения на семи федеральных трассах Ленинградской области, где 19 июля будут вестись дорожные работы. Дорожное ведомство призывает водителей быть внимательнее и строить маршруты с учетом объявленных ограничений. 

Накануне дорожные работы спровоцировали крупный затор на Мурманском шоссе в Кировском районе. Пробка возле Синявино растянулась на 16 километров. Согласно данным Яндекс Карт, трудности с движением в левом ряду наблюдаются на этом участке и сегодня. 
 

Ранее стало известно, что ремонт Гостилицкого шоссе завершится к 1 сентября. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, заторы на дорогах, областные магистрали, ограничение движения, пробки, ремонт дорог, упрдор северо запад
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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