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Дорожники провели проверку моста через Свирь в Подпорожье перед открытием
Сегодня, 16:10
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Дорожники провели проверку моста через Свирь в Подпорожье перед открытием

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В Ленобласти прошли успешные испытания нового моста через реку Свирь. Грузовики общей массой 300 тонн проехали по мосту.

В четверг, 24 августа, прошли испытания нового моста через реку Свирь в Подпорожье. По мосту успешно проехали загруженные грузовики общей массой 300 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. 

Открытие моста запланировано на эту осень, что на три года раньше, чем было предусмотрено. Во время испытаний на мосту находился главный инженер проекта, а грузовики стояли и тормозили под мостом.

Ранее сообщалось, что Леноблводоканал завершил реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Теги: ленобласть, мост, свирь
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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