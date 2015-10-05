Дорожники провели проверку моста через Свирь в Подпорожье перед открытием

В Ленобласти прошли успешные испытания нового моста через реку Свирь. Грузовики общей массой 300 тонн проехали по мосту.

В четверг, 24 августа, прошли испытания нового моста через реку Свирь в Подпорожье. По мосту успешно проехали загруженные грузовики общей массой 300 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Открытие моста запланировано на эту осень, что на три года раньше, чем было предусмотрено. Во время испытаний на мосту находился главный инженер проекта, а грузовики стояли и тормозили под мостом.

Ранее сообщалось, что Леноблводоканал завершил реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти