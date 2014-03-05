Строительство объекта велось при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Леноблводоканал завершил реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал региональный госстройнадзор, сообщили в администрации Ленобласти.

Ввод объекта улучшит экологическую обстановку за счет эффективного очищения стоков реки Свирь. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Строительство объекта велось при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. В Ленобласти для повышения качества очистки сточных вод строятся не только стационарные очистные сооружения, но и устанавливаются модульные станции. До конца 2024 года планируется установить 31 станцию очистки стоков.

Фото: администрация Ленобласти