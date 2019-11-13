Видео: дорожники продолжают ремонт Крепостного моста в Выборге

Пока ведется ремонт объекта, автомобилисты могут воспользоваться Петровским мостом. На нем организовано двухстороннее движение.

В Выборге продолжается ремонт Крепостного моста. На эти цели из муниципального бюджета выделено более шести миллионов рублей.Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В качестве подрядной организации выступает ОАО "ДСК 47". Спецслужбы ремонтируют деформационные швы. Ремонт осуществляется по требованию администрации МО "Выборгский район" Ленобласти. Сейчас мост закрыт для водителей. Организовано двухсторонее движение по Петровскому мосту.

Окончание работ запланировано на конец ноября.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге специалисты Госжилнадзора провели прием населения.