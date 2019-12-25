В Петербурге в дни голосования дорожники убрали более 600 кубометров мусора

Специалисты приводили в порядок территории у избирательных участков.

В дни голосования, с 17 по 19 сентября, сотрудники дорожных предприятий приводили в порядок территории у избирательных участков: убрано более 600 кубометров мусора и более 900 тонн смета, на мытье дорог и тротуаров израсходовано порядка 14 тысяч кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

За прошедшую неделю с городских дорог специалисты убрали 1,4 тысяч кубометров мусора и около 2 тысяч тонн смета, на мытье улиц и дорог понадобилось 31 тысяча кубометров воды. За петербургскими улицами и дорогами следили 435 единиц техники и 877 работников дорожных предприятий.

В понедельник, 20 сентября, на уборку дорог выведено 488 единиц техники и 926 дворников. В садах, парках, скверах и на бульварах работает еще 268 машин и 874 специалиста. За работой уборочной техники горожане могут следить в онлайн-режиме на официальном сайте комитета.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга