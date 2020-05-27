Дорожники обновили разметку в четырех районах Ленобласти

Работы охватили полтора миллиона квадратных метров.

В среду, 27 мая, в нескольких районах Ленинградской области обновили разметку на магистралях. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Мероприятия уже завершены в Выборгском, Лодейнопольском, Приозерском и Подпорожском районах. С помощью спецтехники рабочие нанесли краску и термопластика на общей площади в полтора миллиона квадратных метров. На особо опасных участках дорог появилась разметка желтого цвета и светоотражатели, которые заметны даже в ненастную погоду.

Ранее мы рассказали о том, что движение на трассе М-10 в Тосненском районе будет временно ограничено.

Видео: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области