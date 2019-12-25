Дорожники Ленобласти усилили очистку трасс перед ночными морозами

Температурные качели и гололедица ожидаются в регионе дорожные службы.

Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области предупредила о предстоящем усилении морозов и гололедице, из-за чего дорожные службы продолжают работать в повышенной готовности.

В регионе сохраняется активная уборка снега, в которой задействованы дополнительные бригады техники. Специалисты обеспечивают расчистку и обработку трасс, чтобы снизить риск аварий в условиях нестабильной погоды. По прогнозу на 25 ноября, в дневные часы температура повысится до "плюс одного градуса", однако уже в ближайшие ночи ожидается существенное похолодание до "минус тринадцати".

При этом осадки, по данным ведомства, будут отмечаться лишь локально. Несмотря на это, переходные температурные режимы создают условия для образования наледи.

Фото: Pxhere