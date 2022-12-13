Дорожники Ленобласти предупредили водителей о снегопаде

В ближайшие 3 дня в городе прогнозируется похолодание.

Зима пока не стремится уступать место тёплому времени года в Ленобласти. Несмотря на яркое солнце, в ближайшие 3 дня в город придут похолодание до -12 градусов мороза и снегопады. Об этом сообщили дорожники региона в своём Telegram-канале.

Большая часть осадков в виде мокрого снега ожидается в субботу, 4 марта. К этому периоду готовятся сотрудники дорожных служб, активно ведя уборку на дорогах. Кроме того, в первые дни марта определяются сроки весенней просушки проезжих частей. Предполагается, что работы пройдут в апреле на западе, юге и севере региона. Чуть позже они начнутся и на востоке.

Жителям Ленобласти напомнили о возможности оставить заявку на уборку дорог. Это можно сделать при помощи круглосуточной "Горячей линии" Ленавтодора по номеру 8(812)251-42-84. Также обратиться к региональным дорожникам можно через Telegram-канал.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти из трех козловых кранов украли 300 метров кабеля.

Фото: Telegram / Dorogi_lo