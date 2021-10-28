Дорожники Ленобласти показали лазерную разметку пешеходных переходов в Кировске

После Кировска аналогичные работы проведут на дорогах Коммунары.

Дороги Ленобласти получают инновационные обновления. Для безопасности пешеходов и удобства водителей на трассах появляются светящиеся пешеходные переходы.

До конца этого года, лазерные "зебры" появятся в Кировске и Коммунаре. По информации "Ленавтодора", 27 октября первый обновленный пешеходный переход обустроили в Кировске. Лазерный пешеходный переход появился на дороге "Санкт-Петербург – Кировск". У специалистов уйдет несколько дней на тест системы. На асфальт проектируются таблицы, которые помогают определить настройку яркости и угла света с проекторов. После этого по настроенным параметрам "зебра" запускается".

После Кировска аналогичные работы проведут на дорогах Коммунары. Благодаря новой технологии видимость увеличится до 150 метров.

В начале октября в Ленобласти завершили ремонт дороги к Никольскому.

Фото и видео: Instagram / @dorogi_lo