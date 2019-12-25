В Ленобласти завершили ремонт дороги к Никольскому

Дорожники отремонтировали 10 км трассы.

В Тосненском районе Ленобласти завершился ремонт Никольского шоссе протяженностью 10 км, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Ленавтодор" выступил заказчиком работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Дорога стала безопаснее и удобнее для жителей Никольского, которые передвигаются по ней для выезда в сторону Петербурга и Тосно. Сейчас на участке от Московского шоссе до города Никольское устанавливают дорожные знаки.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина, дорожники завершают ремонт на ряде важных объектах: два подъезда к станции Рябово, Ульяновское шоссе, Вокзальная и Советская улицы в Тосно.

Ранее мы писали, что в Красном Селе начался ремонт Автомобильной дороги.

Фото: lenobl.ru