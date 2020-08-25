На Мурманском шоссе случился дорожный конфликт со стрельбой

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, также составлен административный протокол.

Во вторник, 6 августа, на Мурманском шоссе случился инцидент на дороге между двумя водителями. В ходе конфликта мужчина, управлявший автомобилем Audi, выстрелил из пистолета в грузовик Howo.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пуля угодила в кузов фуры. После выстрела стрелок сразу же покинул место происшествия. Водитель грузовика запомнил номерные знаки Audi и вызвал правоохранительные органы.

В тот же день сотрудники полиции задержали стрелка. Им оказался 51-летний житель Петербурга, ранее судимый за мошенничество и преступления, связанные с наркотиками. У мужчины был изъят травматический пистолет, на который у него была лицензия.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, также составлен административный протокол. В настоящее время проводится следствие.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело после нападения на подростка на улице Возрождения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти