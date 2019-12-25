Один водитель выстрелил в другого из аэрозольного пистолета на Колтушском шоссе

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Накануне вечером во Всеволожском районе Ленобласти произошёл дорожный конфликт. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 31 октября в 20:09 в дежурную часть поступил звонок от 49-летнего водителя автомобиля Toyota Rumion. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что возле дома номер 1 на Колтушском шоссе неизвестный произвел выстрел из аэрозольного пистолета в его автомобиль.

Позже следствием было установлено, что водитель Toyota вступил в конфликт с 39-летним водителем Ford Focus. Последний использовал аэрозольный пистолет марки "Пионер", стрельбой из которого повредил стекло чужой машины.

Примерно через час сотрудник патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого в собственной квартире на Северном проспекте и доставил его в отдел полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

