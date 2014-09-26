Хулиганы отобрали телефон на Дыбенко в ходе дорожного конфликта

Водитель и пассажир Mercedes похитили имущество мужчины за рулём Hyundai, угрожая ему ножом.

Вечером воскресенья, 25 сентября, в экстренные службы поступили сообщение о ДТП у дома №27 к1 по улице Дыбенко. В результате столкновения Hyundai и Mercedes разгорелся дорожный конфликт. Водитель и пассажир немецкой иномарки угрозой применения ножа отобрали мобильный телефон у водителя Hyundai и скрылись. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемых задержали у дома №17 по проспекту Большевиков . Ими оказались 28-летний и 29-летний граждане Таджикистана. Позже в полицию обратися 34-летний потерпевший, у которого похитили мобильный телефон Samsung стоимостью 10 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что раненного мужчину обнаружили на балконе в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV