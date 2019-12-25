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Дорожные службы закрыли проезд самосвалам в Кингисеппском районе
Сегодня, 9:40
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lizapoluda

Дорожные службы закрыли проезд самосвалам в Кингисеппском районе

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Большегрузы загрязняли дорогу.

Сотрудники дорожных служб поставили блок на выезд из песчаного карьера вблизи деревни Вистино. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.

Меры пришлось принять из соображений безопасности. Проезжающие фуры поставляю после себя шлейф пыли, грязи и песка, который оседает на окнах прилегающих домов. Кроме того, под действием нечистых колёс портится асфальт и затрудняется движение транспорта.

Отметим, что каждый день с территории карьера выезжают более 50 большегрузов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор - Глобицы.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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