Дорожные службы закрыли проезд самосвалам в Кингисеппском районе

Большегрузы загрязняли дорогу.

Сотрудники дорожных служб поставили блок на выезд из песчаного карьера вблизи деревни Вистино. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.

Меры пришлось принять из соображений безопасности. Проезжающие фуры поставляю после себя шлейф пыли, грязи и песка, который оседает на окнах прилегающих домов. Кроме того, под действием нечистых колёс портится асфальт и затрудняется движение транспорта.

Отметим, что каждый день с территории карьера выезжают более 50 большегрузов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти стартовал ремонт трассы Сосновый Бор - Глобицы.

Фото: Pixabay