Дорожные службы Ленобласти очищают трассы от непрекращающегося снегопада

Спецтехника в Ленобласти работает всю ночь очищая дороги от свежих осадков.

В Ленинградской области дорожные службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы из-за продолжительных снегопадов, которые сохраняются в ряде районов региона. Об этом сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

Синоптики прогнозируют сохранение осадков в течение ближайших двух суток. В ночные часы температура воздуха ожидается до минус 6 градусов, днем возможен подъем до плюс 3. На отдельных участках дорог вероятно образование гололедицы. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе действует "снежный" штаб. Круглосуточно работают дорожный чат-бот и горячая линия "Ленавтодора" по номеру 8-812-660-46-47.

Фото: Pxhere