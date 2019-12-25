Дорожные службы Ленобласти готовятся к непогоде

На выходных может выпасть снег.

Дорожники Ленобласти переходят в режим повышенной готовности: в выходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +2 ночью до +9 днём. Возможны умеренные дожди со снежной крупой.

"Ленавтодор" просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки.

Что касается Петербурга, то более 1,7 тысячи снегоуборочных машин готовятся выйти на улицы Петербурга.

Фото: pexels