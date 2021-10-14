Более 1,7 тысячи снегоуборочных машин готовятся выйти на улицы Петербурга

Все автомобили летом работали по принципу пылесоса, зимой в них заменят навесное оборудование.

Этой зимой на улицы Петербурга выйдут 1 756 единиц снегоуборочной техники. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Все автомобили летом работали по принципу пылесоса, зимой в них заменят навесное оборудование, и они будут обрабатывать обледеневшие дороги песком. Снегоуборочную технику уже можно увидеть на улицах Петербурга. Даже в плюсовую температуру лед начинает образовываться на набережных и мостах.

В Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что грядущая зима на большей части страны будет в пределах нормы.

Фото: Piter.tv