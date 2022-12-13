В Петербурге дорожные предприятия ликвидируют последствия оттепели

Наряду с водоотведением специалисты ликвидируют скользкость.

После начавшейся оттепели председатель Комитета по благоустройству дал распоряжение специализированным предприятиям обратить пристальное внимание на состояние патрубков, следить за их чистотой, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему городской канализации.

Наряду с водоотведением специалисты ликвидируют скользкость. Несмотря на плюсовые температуры, на некоторых поверхностях при соприкосновении с влагой образуется наледь. Только за сутки ушло 476 тонн песко-соляной смеси и технической соли.

С утра 16 января на линию вышло 833 единицы техники дорожных предприятий, которые приводят в порядок улицы и устраняют скользкость. 903 работника ручного труда занимаются уборкой пешеходных зон и прочищают патрубки, чтобы избежать застоя воды на поверхности дорог.

Если у вас есть вопросы по уборке, можно позвонить в дежурную службу комитета по благоустройству. Телефон 314-60-13 работает круглосуточно.

В третьей декаде января в Петербург придут отрицательные температуры.

Фото: комитет по благоуйстройству