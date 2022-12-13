В Петербурге дорожные предприятия ликвидируют последствия оттепели

После начавшейся оттепели председатель Комитета по благоустройству дал распоряжение специализированным предприятиям обратить пристальное внимание на состояние патрубков, следить за их чистотой, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему городской канализации.
Наряду с водоотведением специалисты ликвидируют скользкость. Несмотря на плюсовые температуры, на некоторых поверхностях при соприкосновении с влагой образуется наледь. Только за сутки ушло 476 тонн песко-соляной смеси и технической соли.
С утра 16 января на линию вышло 833 единицы техники дорожных предприятий, которые приводят в порядок улицы и устраняют скользкость. 903 работника ручного труда занимаются уборкой пешеходных зон и прочищают патрубки, чтобы избежать застоя воды на поверхности дорог.
Если у вас есть вопросы по уборке, можно позвонить в дежурную службу комитета по благоустройству. Телефон 314-60-13 работает круглосуточно.
В третьей декаде января в Петербург придут отрицательные температуры.
Фото: комитет по благоуйстройству
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