С начала года в Петербурге выявлено 8 тысяч автомобилей с тонировкой

С началом тёплого сезона в городе стартовали рейды по проверке тонированных автомобилей.

Дорожная полиция Петербурга активизировала работу по "тонировке". Более восьми тысяч автомобилистов уже привлечены к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как показывает практика, в теплый сезон количество тонированных автомобилей резко возрастает. Поэтому дорожная полиция открывает сезон возобновлением масштабных рейдов по проверке тонированных автомобилей. пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В ходе плановой работы дорожной полиции с начала года в Петербурге уже выявлено 8 282 автовладельца, транспортные средства которых были излишне "затонированы". В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Почти двести автовладельцев попались полиции на "тонированных" авто повторно. В результате 190 автомобилей отправились на спецстоянку, а 38 автовладельцев получили административный арест.

Полицейские отмечают, что чрезмерная тонировка, значительно ухудшая обзор, может стать причиной повышенной аварийности на дорогах.

Ранее в Петербурге и Ленобласти сотрудниками ГАИ было пресечено две попытки дачи взятки.

Видео: МВД