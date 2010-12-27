Дорогу в Гатчинском районе отремонтируют досрочно

Участок трассы А-120 собирались ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Участок автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора может быть сдан в эксплуатацию раньше срока. Об этом сообщают региональные СМИ.

Отрезок с 45-го по 61-й км в Гатчинском районе Ленинградской области, в основном отремонтирован. Как по основному ходу дороги, так и на примыканиях выравнили верхний слой покрытия, укрепили обочины. На 20 остановках обустроили посадочные площадки. Уже заканчивается нанесение разметки.

Участок трассы А-120 собирались ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Но смотря на темпы работы, можно предположить, что это произойдет гораздо раньше.

А вот дорогу к поселку в Волховском районе подрядчики построили лишь на 1%.

Фото: pixabay.com