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Дорогу в Гатчинском районе отремонтируют досрочно
Сегодня, 16:12
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nastya960
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Дорогу в Гатчинском районе отремонтируют досрочно

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Участок трассы А-120 собирались ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Участок автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора может быть сдан в эксплуатацию раньше срока. Об этом сообщают региональные СМИ.

Отрезок с 45-го по 61-й км в Гатчинском районе Ленинградской области, в основном отремонтирован. Как по основному ходу дороги, так и на примыканиях выравнили верхний слой покрытия, укрепили обочины. На 20 остановках обустроили посадочные площадки. Уже заканчивается нанесение разметки. 

Участок трассы А-120 собирались ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Но смотря на темпы работы, можно предположить, что это произойдет гораздо раньше. 

А вот дорогу к поселку в Волховском районе подрядчики построили лишь на 1%.

Фото: pixabay.com

Теги: гатчинский район , ленобласть , трасса , трасса а-120
Категории: Лента новостей Автомобильные новости

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