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Дорогу к поселку в Волховском районе построили лишь на 1%
Сегодня, 11:01
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nastya960
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Дорогу к поселку в Волховском районе построили лишь на 1%

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Администрации Волховского района предлагают штрафовать подрядную организацию ООО «СЗИ-Комплекс» за неисполнение 200 миллионного муниципального контракта.

К концу 2019 года к поселку Козарево должны проложить дорогу. И контракт между ООО "СЗИ-Комплекс" и администрацией Волховского района был заключен еще зимой, а работы выполнены лишь на 1%. Об этом сообщают Невские Новости.

Дорожный комитет Ленинградской области рекомендовал администрации подрядчика за неисполнение 200 миллионного муниципального контракта по строительству подъезда к поселку. Также, если ситуация не изменится, придется разорвать контракт и снова объявлять конкурс, так как эта дорога очень нужна местным жителям, чтобы просто добираться до дома.

По плану, в этом году на объект предусмотрено 93 миллиона рублей, из которых "СЗИ-Комплекс" предъявил к оплате только 1,2 миллиона, что составляет всего 1,3% от плана года. 

Дорожный комитет не занимается авансированием работ по муниципальным контрактам. Подрядчик, выходя на конкурс, должен рассчитывать на свои силы, а не идти на авось. 

Дорожный комитет Ленинградской области

На прошлой неделе специалисты "Ленавтодора" подтвердили крайне низкий темп строительства, из-за этого и появилась рекомендация администрации по усилению контроля за стройкой.

Ранее мы сообщали, что вандалы нанесли Октябрьской железной дороге ущерб почти в 2 миллиона рублей.

Фото: Невские Новости

Теги: волхово , волховский район , дорога , дорожный комитет ленинградской области , козарево , ленобласть , сзи-комплекс
Категории: Лента новостей

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