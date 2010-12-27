Дорогу к поселку в Волховском районе построили лишь на 1%

Администрации Волховского района предлагают штрафовать подрядную организацию ООО «СЗИ-Комплекс» за неисполнение 200 миллионного муниципального контракта.

К концу 2019 года к поселку Козарево должны проложить дорогу. И контракт между ООО "СЗИ-Комплекс" и администрацией Волховского района был заключен еще зимой, а работы выполнены лишь на 1%. Об этом сообщают Невские Новости.

Дорожный комитет Ленинградской области рекомендовал администрации подрядчика за неисполнение 200 миллионного муниципального контракта по строительству подъезда к поселку. Также, если ситуация не изменится, придется разорвать контракт и снова объявлять конкурс, так как эта дорога очень нужна местным жителям, чтобы просто добираться до дома.

По плану, в этом году на объект предусмотрено 93 миллиона рублей, из которых "СЗИ-Комплекс" предъявил к оплате только 1,2 миллиона, что составляет всего 1,3% от плана года.

Дорожный комитет не занимается авансированием работ по муниципальным контрактам. Подрядчик, выходя на конкурс, должен рассчитывать на свои силы, а не идти на авось. Дорожный комитет Ленинградской области

На прошлой неделе специалисты "Ленавтодора" подтвердили крайне низкий темп строительства, из-за этого и появилась рекомендация администрации по усилению контроля за стройкой.

Ранее мы сообщали, что вандалы нанесли Октябрьской железной дороге ущерб почти в 2 миллиона рублей.

Фото: Невские Новости