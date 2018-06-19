В Ленобласти обновляют фонари

На прошлой неделе установили светодиодные фонари в деревне Горки в Гатчинском районе.

В Ленобласти обновляют освещение на дорогах. В Кингисеппе новые светильники появились на улице Дорожников в сторону деревни Порхово. Об этом сообщили в пресс-службе Дорожного комитета региона.

На прошлой неделе установили светодиодные фонари в деревне Горки в Гатчинском районе. Современное освещение появилось в Углово во Всеволожском районе. В ближайшее время завершатся работы по замене фонарей в Кипени на Ропшинском шоссе, где уже установили 65 светильников.

До конца года планируют обновить освещение в поселке имени Свердлова. Столбы для фонарей появятся в Отрадном и Павлово-на-Неве. В Ленобласти хотят досрочно сдать работы по замене фонарей в Светогорске, где раньше сроков были построены тротуары и столбы.

Продолжается проектирование новых линий искусственного освещения. В работе – 61 населённый пункт в десяти районах Ленобласти. Больше всего светит Волосовскому и Тосненскому. Пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области

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Фото: Piter.tv