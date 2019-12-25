Пять билбордов с частушками в Ленобласти разместит дорожный комитет для борьбы с вандализмом

После порчи дорожных знаков на региональных трассах дорожники объявили конкурс антивандальных частушек.

7 июля дорожный комитет Ленинградской области сообщил об участившихся случаях порчи дорожных знаков и остановок на дорогах региона. Вскоре для борьбы с этим явлением на странице ведомства в соцсети ВКонтакте была предложена новая инициатива: сочинить сатирическую частушку, посвященную наводящим порчу на дороги области вандалам, и привлекающую внимание к этой проблеме. Об идее "выжечь глаголом" позорные и вредные деяния вредителей сообщает и пресс-служба правительства Ленобласти. Очевидно, решение ударить частушками по вандализму в регионе принималось на достаточно высоком уровне.

Авторы частушек могут представить свои творения в комментариях под опросом про способы борьбы с варварским поведением на дорогах - там же они будут оцениваться "лайками" и таким образом будут выбраны пять лучших, которые украсят собой остановочные павильоны и билборды рядом с испорченными дорожными объектами. Предполагается, что на эти арт-объекты не поднимется рука вандала, но взглянув на критические вирши, он обязательно встанет на путь исправления.

На данный момент из предложенных вариантов лишь один написан без использования нецензурной лексики.

