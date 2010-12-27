Находчивая девушка откупилась от приставучего мужчины "Айфоном".

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что дорогой телефон спас петербурженку от насильника. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в Красном селе, в парке рядом с улицей Восстановления. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что мужчина схватил её за грудь и предложил поцеловаться. После он повалил её на землю и попытался задрать пуховик. Находчивая девушка откупилась от насильника "Айфоном". Петербурженка швырнула в мужчину телефон и убежала. Отмечается, что "откуп" стоил 20 тысяч.

Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что пьяная петербурженка избила мужа сковородкой, а потом добила ножом.

Фото:pixabay