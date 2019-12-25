Дороги в Выборге перекроют из-за ярмарки

В связи с проведением мероприятия в городе перекроют две улицы.

26 и 27 сентября в Выборге пройдет осенняя ярмарка "Золотая осень". Производители из разных регионов России представят сельскохозяйственную продукцию, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, изделия ручной работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Для участников мероприятия будет организована развлекательная программа.

В связи с проведением выставки-ярмарки с 9.00 до 18.00 будет ограничено дорожно-транспортное движение по улицам:

- улица Азбучная (от проспекта. Победы до улицы 2-ой Южной);

- улица Августовская (от улицы 2-ой Южной вокруг территории ярмарки "Южная").

Ранее мы написали о том, что "Казачья станица" в 9 раз собрала гостей в Выборге.

Фото: Pixabay