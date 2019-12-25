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«Казачья станица» в 9 раз собрала гостей в Выборге
Сегодня, 15:00
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Veskathy

«Казачья станица» в 9 раз собрала гостей в Выборге

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Творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Ленобласти представили свою программу на фестивале казачьей культуры.

В субботу, 19 сентября, на Батарейной горе прошел фестиваль казачьей культуры. Об этом сообщила администрация МО "Выборгский район".

Для гостей и жителей города выступили коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Выборгского района и Выборга. 

Посетители поучаствовали в мастер-классах по народным ремеслам, постреляли из лука, посостязались в метании ножей и боях на колотушках.

Участники фестиваля продемонстрировали гостям праздника традиционные казачьи костюмы, холодное оружие, джигитовку на конях.

Отметим, что фестиваль организован областным комитетом по культуре, районной администрацией и выборгским "Культурно-досуговым центром". 

Ранее мы сообщили о том, что двор на Рубежной, 36 в Выборге благоустроили по программе "Комфортная среда".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, фестиваль казачьей культуры
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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