Дороги в Лужском районе отчистили от пыли

Местные жители обратили внимание губернатора Ленобласти на проблему.

В Заклинском сельском поселении проведены работы по обеспыливанию гравийной автомобильной дороги. Об этом сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте.

От пыли избавились на участке по улице Бобровой в деревне Слапи.

Отметим, что мероприятия были проведены после рабочего визита Александра Дрозденко: жители района пожаловались губернатору на качество проезжей части и дорожную пыль. Проблему начали оперативно устранять.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.

Фото: cemdor.ru