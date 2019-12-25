Дороги в Лужском районе отчистили от пыли

В Заклинском сельском поселении проведены работы по обеспыливанию гравийной автомобильной дороги. Об этом сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте.
От пыли избавились на участке по улице Бобровой в деревне Слапи.
Отметим, что мероприятия были проведены после рабочего визита Александра Дрозденко: жители района пожаловались губернатору на качество проезжей части и дорожную пыль. Проблему начали оперативно устранять.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.
Фото: cemdor.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все