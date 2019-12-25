Дороги Выборга посыпают гранитной крошкой

Все дорожные службы работают в усиленном режиме.

Администрация Выборгского района направила рекомендацию предприятиям, ответственным за содержание дорог и тротуаров, обеспечить надлежащее содержание объектов. На территории Ленинградской области 29 и 30 декабря ожидаются гололёд и метель. Теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном "Белла", принесёт ледяной дождь. На дорогах сложная обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

В Выборге дорожные службы работают в интенсивном режиме. Дороги отсыпают антигололедными материалами (гранитной крошкой мелкой фракции).

Рабочие бригады распределены по периметру города. На текущей момент очистка дорог производится в центральной и старой части и на Папуле, в Южном микрорайоне и других микрорайонах. Очистка и отсыпка дорог будет проведена по всему Выборгу. Также осуществляются работы по отсыпке тротуаров противогололедными материалами.

Администрация Выборгского района настоятельно рекомендует также и управляющим организациям и ТСЖ обеспечить посыпку антигололедными средствами придомовые территории, выходы с парадных, ступени, пешеходные дорожки.

Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района проконтролирует антигололедные меры.

Фото: tlt.ru