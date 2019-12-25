Администрация Выборгского района проконтролирует антигололедные меры

Как сообщил заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, проверки качества содержания дорог, тротуаров, скверов, парков и дворов будут проводиться на протяжении всех новогодних праздников.

Сегодня, 30 декабря, глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов принял решение провести комплексную проверку качества уборки во дворах, скверах, парках и улицах Выборга. Контрольные мероприятия с фотофиксацией начались с 10 утра. К работе привлечены 40 специалистов различных структурных подразделений администрации Выборгского района.

Напомним, утром 29 декабря комитетом по городскому хозяйству было направлено обращение руководителям ТСЖ и управляющих организаций обеспечить посыпку антигололедными средствами придомовые территории, выходы с парадных, ступени, пешеходные дорожки. Информация также была размещена на сайте районной администрации с указанием номеров диспетчерских служб управляющих компаний и ТСЖ.

Также, администрация Выборгского района направила рекомендацию предприятиям, ответственным за содержание дорог и тротуаров, мобилизовать работу дорожных служб.

Накануне комитет дорожного хозяйства провел проверку исполнения муниципального контракта, по итогам которой был составлен акт о неудовлетворительном содержании дорог, улиц и тротуаров на территории Выборга. Гололед был зафиксирован по всему городу. Будут применяться штрафные санкции.

Как сообщил заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, проверки качества содержания дорог, тротуаров, скверов, парков и дворов будут проводиться на протяжении всех новогодних праздников.

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация рекомендовала ТСЖ усилить борьбу с гололедом.

Фото: Piter.TV