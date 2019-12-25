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Районная администрация рекомендовала ТСЖ усилить борьбу с гололедом
Сегодня, 13:24
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Veskathy

Районная администрация рекомендовала ТСЖ усилить борьбу с гололедом

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Соответствующее обращение направлено комитетом по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район» руководителям организаций, обслуживающих жилфонд.

Сегодня в связи с температурными перепадами на улицах и дорогах Выборга образовался гололед. Администрация Выборгского района рекомендовала управляющим организациям и ТСЖ посыпать антигололедными средствами придомовые территории, выходы с парадных, ступени, пешеходные дорожки.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, соответствующее обращение направлено комитетом по городскому хозяйству администрации МО "Выборгский район" руководителям организаций, обслуживающих жилфонд.

Ранее мы сообщили о том, что В школе Выборгского района сокращают затраты на отопление.

Фото: in-dmitrov.ru
 

Теги: выборг, гололёд
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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