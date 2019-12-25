Дороги Петербурга зимой будут обрабатывать солевыми растворами

Два солерастворных узла будут запущены в работу на базе ГУДП «Центр» и один – в ОАО «Коломяжское».

Нагрузку "солей" на городские дороги позволит снизить применение специального раствора с солями. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко 25 сентября.

До этого он проинспектировал ГУДП "Путь", где работники предприятия продемонстрировали работу солерастворного узла. Бондаренко отметил, что городские дорожные предприятия используют 22 солерастворных узла, производительность которых –6 кубических метров раствора в час на каждый в среднем.

За ближайшие три года в городе намерены построить еще 16 таких объектов, причем три из них – в 2020 году. Два солерастворных узла будут запущены в работу на базе ГУДП "Центр" и один – в ОАО "Коломяжское".

Растворы солей используют в условиях превентивной обработки дорожных покрытий при неблагоприятных прогнозах возможного наступления заморозков или выпадения снега. Соляной раствор наносят "насухо" для предотвращения обледенения. Объясняется, что в случае выпадении снега раствор быстрее вступает в реакцию и обеспечивает сцепные качества с дорожным покрытием.

В прошлые сезоны для этих целей использовали дорожную соль или пескосоляную смесь.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга собираются следить в Интернете за рекламой незаконных прогулок по крышам. Такое поручение представителям районных администраций дал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Фото (архив): Piter.tv