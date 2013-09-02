Дороги Петербурга в четверг вечером сковали 8-бальные пробки

При этом на выездах из города нет дорожных заторов.

В четверг, 3 ноября, петербургские дороги сковали 8-балльные пробки. Обычно в это время городе пробки на балл ниже. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Сервис отмечает длинную пробку на проспекте Обуховской Обороны. Автомобили стоят на участке в 4,6 километра от улицы Книпович до Володарского моста. На внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы также собрался крупный затор. Его длина составляет 9,6 километра.

Плотное движение наблюдается на Садовой улице, Литейном проспекте и в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Петроградская сторона также почти вся отмечена красными цветами. На набережных автомобили также встали в пробках: Выборгская, Пироговская, Арсенальная, Свердловская, Воскресенская, Кутузова, Дворцовая. В районе Володарского моста отмечается затрудненное движение: Народная улица и Мурманское шоссе стоят от КАД в центр, Ивановская улица и проспект Славы — в обе стороны, заторы на Бабушкина, Обуховской Обороны и Октябрьской набережной.

При этом на выездах из города нет дорожных заторов.

Ранее вечером центр Петербурга перекрыли машины ДПС. Пробки достигают 8 баллов. Дорожные заторы фиксируют на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на улице Некрасова, на набережной Обводного канала и набережной реки Фонтанки, на Садовой улице и Московском проспекте.

Фото: Piter.tv

