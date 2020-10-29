Вечером центр Петербурга перекрыли машины ДПС. Пробки достигают 8 баллов

Дорожные заторы фиксируют на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на улице Некрасова, на набережной Обводного канала и набережной реки Фонтанки, на Садовой улице и Московском проспекте.

Во вторник вечером, 25 октября, на дорогах Петербурга скопились восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Дорожные заторы фиксируют на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на улице Некрасова, на набережной Обводного канала и набережной реки Фонтанки, на Садовой улице и Московском проспекте. Также часть Московского проспекта и ЗСД у съезда на Благодатную улицу в сторону КАД перекрыта. Это связывают с международными переговорами на тему энергоресурсов, которые проходят сегодня в Петербурге. В них принял участие в том числе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург