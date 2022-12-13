Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки в четверг

Автомобилисты стоят в пробках на Коломяжском проспекте и проспекте Испытателей.

Вечером 12 января дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

В Центральном районе в багровые цвета окрасились Садовая улица, набережная реки Фонтанки, тяжело проехать также на набережной Кутузова. Затруднено движение на набережной Обводного канала, Измайловском проспекте и Митрофаньевскоме шоссе.

Также автомобилисты стоят в пробках на Коломяжском проспекте и проспекте Испытателей. В Петроградском районе пробки есть на Большом проспекте Петроградской стороны, Большой Пушкарской улице и Каменноостровском проспекте.

Ранее в Петербурге участок Большого Сампсониевского перекроют до 10 февраля. Ограничения вступают в силу с 14 января.

Фото: Piter.tv

