Дороги Ленобласти соединит информационная карта

Средства на дорожный ремонт в Ленинградской области будут предоставляться новым способом – посредством общей автомобильной карты. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
По словам председателя регионального дорожного комитета Дениса Седова, определять размер субсидий будет федеральная информационно-аналитическая система мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКФД). Благодаря карте, которая объединит в себе приблизительно 25 тысяч улиц, проездов и шоссе, служба сможет оперативно получать все необходимые сведения о технических паспортах дорог.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определены самые энергоэффективные районы.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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