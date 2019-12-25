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Дороги Ленобласти соединит информационная карта
Вчера, 16:21
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lizapoluda

Дороги Ленобласти соединит информационная карта

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Сведения о трассах будут передаваться в СКФД.

Средства на дорожный ремонт в Ленинградской области будут предоставляться новым способом – посредством общей автомобильной карты. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам председателя регионального дорожного комитета Дениса Седова, определять размер субсидий будет федеральная информационно-аналитическая система мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКФД). Благодаря карте, которая объединит в себе приблизительно 25 тысяч улиц, проездов и шоссе, служба сможет оперативно получать все необходимые сведения о технических паспортах дорог.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определены самые энергоэффективные районы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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