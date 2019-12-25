В Ленобласти от снега и наледи очищено почти 3 тысячи километров трасс

Дорожники призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру вождения, внимательно совершать маневры, обязательно соблюдать дистанцию.

За первые сутки мокрого снегопада в Ленинградской области от снега и наледи очищено почти три тысячи километров региональных трасс и обочин. В ближайшие два дня холодная погода и осадки сохранятся. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На линии было задействовано 322 единицы спецтехники, трассы обрабатывались жидкой солью и минимальным количеством песко-соляной смеси.

Дорожники призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру вождения, внимательно совершать маневры, обязательно соблюдать дистанцию.

В Ленобласти работает "горячая" телефонная линия по ситуации на региональных трассах (8-812-251-42-84).

Фото: администрация Ленобласти