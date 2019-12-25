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В Ленобласти от снега и наледи очищено почти 3 тысячи километров трасс
Сегодня, 12:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти от снега и наледи очищено почти 3 тысячи километров трасс

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Дорожники призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру вождения, внимательно совершать маневры, обязательно соблюдать дистанцию. 

За первые сутки мокрого снегопада в Ленинградской области от снега и наледи очищено почти три тысячи километров региональных трасс и обочин. В ближайшие два дня холодная погода и осадки сохранятся. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На линии было задействовано 322 единицы спецтехники, трассы обрабатывались жидкой солью и минимальным количеством песко-соляной смеси.

Дорожники призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру вождения, внимательно совершать маневры, обязательно соблюдать дистанцию. 

В Ленобласти работает "горячая" телефонная линия по ситуации на региональных трассах (8-812-251-42-84).

Фото: администрация Ленобласти

Теги: наледь, снег, трасса
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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