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На уборку дорог от снега 15 ноября в Ленобласти вышли 300 спецмашин
Сегодня, 10:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На уборку дорог от снега 15 ноября в Ленобласти вышли 300 спецмашин

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Дорожники предупреждают водителей: обстановка сложная, соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратнее при манёврах.

Снежный штаб Ленинградской области возобновил работу. Мокрый снегопад в регионе будет идти весь день, высота выпавшего снега местами составит до 10 сантиметров. Об этом сообщила региональная администрация.

На региональных дорогах задействовано почти 300 единиц спецтехники.

Дорожники предупреждают водителей: обстановка сложная, соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратнее при манёврах. При этом, по данным "Невских Новостей", жители Петербурга к утру не заметили дворников или уборочной техники ни во дворах, ни на дорогах. 

Также губернатор 47 региона Александр Дрозденко настоял на подготовке Ленобласти к зимнему сезону до 1 декабря.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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