На уборку дорог от снега 15 ноября в Ленобласти вышли 300 спецмашин

Дорожники предупреждают водителей: обстановка сложная, соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратнее при манёврах.

Снежный штаб Ленинградской области возобновил работу. Мокрый снегопад в регионе будет идти весь день, высота выпавшего снега местами составит до 10 сантиметров. Об этом сообщила региональная администрация.

На региональных дорогах задействовано почти 300 единиц спецтехники.

Дорожники предупреждают водителей: обстановка сложная, соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратнее при манёврах. При этом, по данным "Невских Новостей", жители Петербурга к утру не заметили дворников или уборочной техники ни во дворах, ни на дорогах.

Также губернатор 47 региона Александр Дрозденко настоял на подготовке Ленобласти к зимнему сезону до 1 декабря.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти