Дороги Ленобласти польют жидкой солью из-за надвигающихся снегопадов

В Ленобласти готовятся к обильным осадкам после аномальных холодов. Дороги и трассы региона польют жидкой солью из-за надвигающегося снега. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
В 47 регионе в ближайшее время температура воздуха будет на устойчивом минусе от 4 до 14 градусов, более сильных заморозков не прогнозируется. Высота свежевыпавшего снега составит до трех сантиметров.
Помимо соли, районные ДРСУ задействуют роторные снегоочистители, которые разделяют зимние осадки на малые фракции и отбрасывают его на большое расстояние от дороги.
В понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме.
Фото: Piter.tv
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