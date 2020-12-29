Дороги Ленобласти польют жидкой солью из-за надвигающихся снегопадов

В 47 регионе в ближайшее время температура воздуха будет на устойчивом минусе от 4 до 14 градусов, также ожидаются обильные осадки.

В Ленобласти готовятся к обильным осадкам после аномальных холодов. Дороги и трассы региона польют жидкой солью из-за надвигающегося снега. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В 47 регионе в ближайшее время температура воздуха будет на устойчивом минусе от 4 до 14 градусов, более сильных заморозков не прогнозируется. Высота свежевыпавшего снега составит до трех сантиметров.

Помимо соли, районные ДРСУ задействуют роторные снегоочистители, которые разделяют зимние осадки на малые фракции и отбрасывают его на большое расстояние от дороги.

В понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме.

Фото: Piter.tv