Ремонт дороги от Волхова до Старой Ладоги подошел к концу

Всего год назад был отремонтирован 23-километровый участок между Киришами и Глажево, соединяющий Киришский и Волховский районы.

Администрация Ленобласти объявила о завершении ремонта дороги от Волхова до Старой Ладоги. Теперь на участке протяженностью более 5 км лежит идеальный асфальт, укреплены обочины и четко нанесена разметка. Проезжающие мимо водители и пассажиры не смогут не заметить обновленный участок дороги и знаменитую Староладожскую крепость.

Этот ремонт является частью федерального национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего год назад был отремонтирован 23-километровый участок между Киришами и Глажево, соединяющий Киришский и Волховский районы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти провели капремонт более 50 км железнодорожных путей.

Фото: Правительство Ленобласти