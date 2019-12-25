В Волхове возвели первую дорогу из остатков удобрений

Материалы для укладки доставило предприятие "ФосАгро".

Во вторник, 16 августа, в микрорайоне Волхова Кикино построили первую построили трассу с использованием остатков от производства удобрений — фосфогипса. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун, отметив, что материал представило предприятие "ФосАгро".

Новое покрытие представляет из себя массу со влажностью 25-30%. При испарении воды она становится твёрдым, как камень. Использование фосфогипса более экономично, чем другие способы укрепления дорог, добавил руководитель.

Впервые проект дороги из удобрений представили на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Ранее мы сообщили о том, что Смольный использовал 40 тысяч кубометров воды для спасения асфальта от жары.

Фото: Telegram / Алексей Брицун