Дополнительную экипировку получили бойцы трех батальонов из Петербурга

В комплекты вошли бронежилеты, берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, лекарства, спецоборудование.

Петербуржцам служащим в батальонах "Кронштадт", "Павловск" и "Нева" передали дополнительную экипировку. Ее прислали из Петербурга, пишет телеграм-канал губернатора Александра Беглова.

В комплекты вошли бронежилеты, берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, лекарства, спецоборудование. Беглов добавил, что город всесторонне помогает мобилизованным.

Ранее трое петербуржцев отозвали иски к военкомату Петербурга по мобилизации. Петербуржец Бакалинский, иск которого был первым в России против мобилизации, отозвал свои претензии без объяснения причины. Второй истец, Игорь Миничев, так же отозвал свой иск без объяснения.

Фото: Piter.tv